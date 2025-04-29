Ebru Şallı, eşiyle dava sürecini anlattı: Benim kontrolümde olan bir şey değil ama bitecek!

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Gündemindeki projelerle ilgili “Sabah programım devam ediyor. YouTube’daki pilates videolarım için de yoğun çalışıyorum” diyen Şallı, İstanbul’u korkutan 6.2 şiddetindeki depremle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Deprem olduğunda yayındaydım. Yönetmenimiz ‘Deprem oluyor, dışarı çıkın’ diye bağırınca nasıl dışarı çıktığımı hatırlamıyorum. 1999 depremine evde tek başıma yakalanmıştım. Bu deprem o kadar kötü değildi ama yine de korktuk. Çoluk çocuk herkes korku içerisinde. Evlere girmekten tedirgin oluyoruz.”

5 yıllık eşi Uğur Akkuş’la boşanma davası devam eden Ebru Şallı, konuyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Dava devam ediyor. Birçok kişi tehdit ediliyor maalesef. Gazetecileri de tehdit etti biliyorum, üzgünüm. Benim kontrolümde olan bir şey değil ama bitecek. Bu süreçte pilatese devam ediyorum. Onu bırakırsam biterim. Pilates benim antidepresanım.”