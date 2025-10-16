Ebru Gündeş'ten vokal jesti

Haberin Devamı

Albümün adını “4K” koyan şarkıcının sürprizleri de olacak. Ebru Gündeş çalışmada Sinan Akçıl’a vokal jesti yaptı. Gündeş, Akçıl’ın yazdığı “İyi ki Doğmuşum”u stüdyoda kaydederken “Kimlesin” şarkısını dinledi. Şarkıcı, çok beğenince Akçıl’a serbest vokallerde eşlik etti. Ebru Gündeş’in Sinan Akçıl imzalı yeni şarkısının da yakın zamanda yayınlanacağı öğrenildi.