Ebru Gündeş'ten vokal jesti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 09:32
Sinan Akçıl, 10’uncu albümünün heyecanını yaşıyor. Akçıl, 31 Ekim’de DMC ile kendi kurduğu yapım şirketi 4K ortaklığında çalışmasını yayınlayacak.
Albümün adını “4K” koyan şarkıcının sürprizleri de olacak. Ebru Gündeş çalışmada Sinan Akçıl’a vokal jesti yaptı. Gündeş, Akçıl’ın yazdığı “İyi ki Doğmuşum”u stüdyoda kaydederken “Kimlesin” şarkısını dinledi. Şarkıcı, çok beğenince Akçıl’a serbest vokallerde eşlik etti. Ebru Gündeş’in Sinan Akçıl imzalı yeni şarkısının da yakın zamanda yayınlanacağı öğrenildi.ECE MUMAY’LA İKİNCİ DÜET
6 ay önce Ece Mumay ile “Felaket” şarkısında düet yapan Sinan Akçıl
, şarkıcıyla albüm için de bir düet yaptı. İkili, söz ve müziği yine Akçıl’a ait olan “Vazgeçmem”i seslendirdi. Akçıl’ın çıkış şarkısı ise söz ve müziği kendisine ait “Bana Aitsin” olacak. Şarkıcı, eseri yeni keşfi Duru ile seslendirdi. Tüm şarkılara klip çekecek olan Sinan Akçıl, ikişer hafta arayla videoları da sevenleriyle buluşturacak.