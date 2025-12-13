Ebru Gündeş'e doğum günü hediyesi

Haberin Devamı

Sanatçı, ‘İyi ki Doğmuşum’ isimli eserini Ebru Gündeş’e hediye ettiğini söyledi. Gündeş, 26 yıl önce yeni albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş ve olayın ardından 16 Aralık’a “İkinci doğum günüm” demişti. Sanatçı 16 Aralık’ta “İyi ki Doğmuşum’ adlı şarkıyı sevenleri için ilk kez söyleyecek. Sinan Akçıl, “Normalde doğum günü 12 Ekim’di. ‘Ama ben şarkıyı 16 Aralık’ta çıkarmak istiyorum. Çünkü benim asıl doğum günüm, beyin kanaması geçirdiğim gün 16 Aralık’ dedi. Böyle bir anlamı var. ‘İyi ki Doğmuşum’ şarkısı geliyor” diye konuştu.



EurovIsIon’a gittiğim kız arkadaşıma yazdım



Sinan Akçıl ayrıca yaşadığı ayrılıkların kendisine ilham verdiğini açıkladı:

“Birini üzersem, ‘O üzülürken bana ne söylerdi’ diye düşünüp çok şarkı yazdım.” Akçıl, şarkılarının hikâyelerinden bahsederken bir dönem aşk yaşadığı Hadise’den de isim vermeden bahsetti: “‘Her Şey Güzel Olacak’ı bir kız arkadaşıma fön çekilirken yazdım. Ona ‘Her şey çok güzel olacak’ dedim. O anı unutamıyorum. Bir kız arkadaşım diyorum da çok meşhur, beraber Eurovision’a gitmiştik.”