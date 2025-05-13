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Ebru Gündeş izinsiz eser davasını kazandı

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#Ebru Gündeş#Avrupa Müzik İle Bonus Müzik#Ergin Akçay
Ebru Gündeş izinsiz eser davasını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 08:19

Ebru Gündeş, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik’in ‘Şahane’ ve ‘10 Muhteşem Yıl Box Set CD8’ albümlerinde yer alan 28 eserini izinsiz şekilde dijital mecralarda kullandığını iddia etmişti.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde Ebru Gündeş’in avukatı Ergin Akçay aracılığıyla açılan davanın dilekçesinde, iki şirketin haksız ve hukuka aykırı bu eylemi nedeniyle sanatçının haklarına telafisi imkansız zarar verdiği belirtilmiş ve “İki davalının söz konusu albüm üzerinde hiçbir hakları olmadığından eserleri kullanmaları haksızdır” denmişti.

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İki yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kabul eden mahkeme, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik’in Ebru Gündeş’e ait 2 albümde yer alan toplam 28 müzik eseri üzerindeki haksız tecavüzün önlenmesine ve durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca iki şirketin bu eserleri dijital müzik platformlarında izinsiz kullanmasının ve umuma iletmesinin yasaklanmasını hükmetti.

 

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#Ebru Gündeş#Avrupa Müzik İle Bonus Müzik#Ergin Akçay

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