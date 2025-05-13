Ebru Gündeş izinsiz eser davasını kazandı

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde Ebru Gündeş’in avukatı Ergin Akçay aracılığıyla açılan davanın dilekçesinde, iki şirketin haksız ve hukuka aykırı bu eylemi nedeniyle sanatçının haklarına telafisi imkansız zarar verdiği belirtilmiş ve “İki davalının söz konusu albüm üzerinde hiçbir hakları olmadığından eserleri kullanmaları haksızdır” denmişti.

İki yıldır görülen davada karar açıklandı. Davayı kabul eden mahkeme, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik’in Ebru Gündeş’e ait 2 albümde yer alan toplam 28 müzik eseri üzerindeki haksız tecavüzün önlenmesine ve durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca iki şirketin bu eserleri dijital müzik platformlarında izinsiz kullanmasının ve umuma iletmesinin yasaklanmasını hükmetti.