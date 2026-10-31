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Durdu, durdu... Herkese sürpriz yaptı: Bal kabağı oğlum benim!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Prens Louis
Durdu, durdu... Herkese sürpriz yaptı: Bal kabağı oğlum benim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 16:55

İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini, Galler Prensesi Kate Middleton ile kocası Galler Prens William, sosyal medya takipçilerine beklenmedik bir sürpriz yaptı.

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Aslında genellikle daha ciddi paylaşımlar için kullandıkları resmi sosyal medya hesaplarından Cadılar Bayramı'nı kutladı Galler çifti.

Bunun için de üç çocuklarının en küçüğü olan Prens Louis'nin henüz bir yaşındayken çekilen bir fotoğrafışla takipçilerini gülümsettiler.

Durdu, durdu... Herkese sürpriz yaptı: Bal kabağı oğlum benim
13 yaşındaki George ve 11 yaşındaki Charlotte kardeşlerin en küçüğü olan 8 yaşındaki Louis, fotoğrafta bir balkabağını kucağına almaya çalışırken görülüyor.

Paylaşımda Louis'nin o tatlı fotoğrafının annesi Kate Middleton tarafından çekildiği bilgisi de yer aldı.

Kate Middleton ile Prens William'ın bu sürpriz paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Durdu, durdu... Herkese sürpriz yaptı: Bal kabağı oğlum benim
Prens Louis, daha ufacık yaşından bu yana Kate ile William'ın en ele avuca sığmayan çocuğu olarak biliniyor.

Daha kucakta bebekken ailesiyle katıldığı ilk Trooping the Colour etkinliğinde Buckingham'ın balkonunda ilginç mimikleriyle dikkat çekti Louis.

Durdu, durdu... Herkese sürpriz yaptı: Bal kabağı oğlum benim
Sonrasında da Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'nci yıl kutlamalarında yine aynı balkonda bu kez çığlıklarıyla büyük babaannesinden bile rol çaldı.

Her ne kadar artık 8 yaşına gelip eskisinden daha sakin olsa da Louis, ailenin en muzip çocuğu olarak biliniyor.

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Durdu, durdu... Herkese sürpriz yaptı: Bal kabağı oğlum benim
Bu arada annesi Kate Middleton'ın da yakın çevresine küçük Louis hakkında "Bana en çok benzeyen çocuğum" dediğini hatırlatalım.
Durdu, durdu... Herkese sürpriz yaptı: Bal kabağı oğlum benim

Louis, artık 8 yaşına gelip eskisinden daha sakin olsa da yine de Galler kardeşlerin en muzibi.

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#Kate Middleton#Prens William#Prens Louis

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