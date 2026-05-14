Dünyanın tek gerçek kraliçesinden kötü haber

Daha kısa bir süre önce 86 yaşına giren Margrethe'nin göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

Danimarka sarayı tarafından yapılan resmi açıklamadı "Majesteleri Kraliçe Margrethe, bu öğleden sonra kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı" denildi.

Margrethe'nin önümüzdeki haftaya kadar hastanede kalacağı ve gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Açıklamada Rigshospitalet'te gözlem altında tutulan eski Kraliçe'nin yorgun ama moralinin yerinde olduğu da vurgulandı.

Margrethe, evlilik yoluyla değil de tahtı babasından devraldığı için "gerçek kraliçe" olarak anılıyordu.

Bir süredir sağlığı bozuk olan Margrethe, tahtını 2024 yılında oğlu Frederik'e devretti. 52 yıl tahtta kalan Margrethe, ülkesinin 900 yıllık tarihi içinde tahtını gönüllü olarak bırakan tek kraliçe olarak da unutulmazlar arasına girdi.

Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, tahtını iki yıl önce büyük oğlu Frederik'e devretti. Böylece oğlu kral, karısı Mary de kraliçe oldu.





EVLİLİK YOLUYLA DEĞİL, TAHTI BABASINDAN DEVRALDI

Dünya üzerinde bir veliaht prens ya da kral ile evlenip kraliçe unvanı alan birçok kadın var. Ama 82 yaşındaki Margrethe onlardan biri değil.

Çünkü onun unvanı, kan bağlarından yani ailesinden geliyor.

Bu yüzden de Elizabeth'in ölümünün ardından "tek gerçek kraliçe" olarak anılır oldu.

ÜÇÜNCÜ DERECEDEN AKRABA

Margrethe'nin, Kraliçe 2'nc Elizabeth ile tek ortak noktası ikisinin de en uzun süre tahtta en uzun süre kalan kadın hükümdarlar olmaları değil.

Her ikisinin de büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria.

Yani her iki kraliçe üçüncü dereceden kuzen. Kraliçe Margrethe, Elizabeth'in kendisine her zaman ilham verdiğini ve onu bir büyük kız kardeş gibi gördüğünü ifade etmişti.

'ONUN KADAR GENÇ YAŞTA TAHTA ÇIKMAK İSTEMEZDİM'

Margrethe, ITV News'a verdiği röportajda Kraliçe Elizabeth hakkında da şöyle konuşmuştu: "Elizabeth tahta çıktığında 26 yaşındaydı. Ben büyürken, babam hayata veda ettikten sonra onun kadar genç yaşta tahta çıkmak zorunda kalmamayı umut ediyordum."

Margrethe, o röportajda Elizabeth'in hayatını işine adadığını ve bunun ne anlama geldiğinin farkında olduğunu da söylemişti.

Margrethe, Elizabeth gibi 26 yaşında tahta çıkmadı, babası hayata veda edip görevi devraldığında 31 yaşındaydı.