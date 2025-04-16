Dünyanın gözü önünde utanmıştı... Tipini değiştirdi... Ünlü oyuncunun dönüşü iddialı oluyor

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Top model Kate Moss ve oyuncu Winona Ryder ile dillere destan bir aşk yaşadı. Ardından Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile iki çocuklu bir aile kurdu.

Ama Amber Heard aşkı uğruna onu bıraktıktan sonra uzun süre kendini toparlayamadı.

Johnny Depp ile Amber Heard'ün evliliği olaylı bitti. İkisinin kariyeri de tehlikeye girdi.. Sonunda Heard tasını tarağını toplayıp İspanya'ya yerleşti.

Heard ile aşkı ve evliliği çok konuşuldu. Ama iyi anlamda değil... Güzel başlayan evlilik olaylı bir şekilde sona erdi.

Heard, Depp'ten şiddet gördüğünü ileri sürdü. Hatta yüzü gözü darp edilmiş fotoğraflarını bile paylaştı. Sonra eski çiftin bitmek bilmeyen karalama davaları geldi.

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O davalarda kapalı kapılar ardında yaşadıkları bütün her şey gözler önüne serildi. Dünya, bir reality şov izler gibi seyretti onları. İngiltere'de görülen davayı Depp kaybetti. Ama ABD'de görülenden Amber Heard boynu bükük ayrıldı.

Depp yeni filmi için görünümünü tamamen değiştirdi.

O süreçte ortaya çıkan gerçekler, her ikisinin de ruhsal sorunları, kötü alışkanlıkları, bitmek bilmeyen kavgaları ama en çok da Johnny Depp ile ilgili şiddet iddiaları onlar için olumsuz puan olarak hanelerine yazıldı.

Amber Heard tası tarağı toplayıp İspanya'ya göç etti. Depp ise kariyerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Depp, 2023 yılında Jeanne du Barry adlı filmde rol alsa da bu onun için tam anlamıyla bir geri dönüş sayılmazdı... Ama şimdi yılların oyuncusu, gerçekten iddialı ve büyük bütçeli bir filmle geri dönüyor. Hatta bunun için görünüşünü bile değiştirdi.

61 yaşındaki Johnny Depp, Şimdi Day Drinker adlı filmde oynamaya hazırlanıyor. Bunun için saçlarını boyatmaktan vazgeçti ve ak düşmüş sakallarını da uzattı. Ayrıca gözlerine mavi lens de taktı.

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Marc Webb'in imzasını taşıyan filmde Johnny Depp'in yanı sıra Penelope Cruz ve Madelyn Cline da rol alıyor.

Oyuncu, Day Drinker filmi için mavi lens bile taktı.





Filmde Penelope Cruz da önemli rollerden birini üstleniyor.