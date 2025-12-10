×
Dünyaca ünlü isimler arasında tek Türk kadın Dilan Çiçek Deniz

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#5. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali#Women İn Cinema
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 09:08

Dilan Çiçek Deniz, 5. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde ‘Women in Cinema’nın gala yemeğine tek Türk kadın oyuncu olarak katıldı. Oyunculuk dışında yapımcılık da yapan Deniz, “Sean Baker ve Juliette Binoche’la sinema üzerine konuştum. Böyle buluşmalar beni motive ediyor, iyi hissettiriyor ve devam etmemi sağlıyor” dedi.

DİLAN Çiçek Deniz, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen 5. Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nin en prestijli gecelerinden ‘Women in Cinema’nın gala yemeğine katıldı. Yemekte dünya sinemasının ilham veren kadınları bir araya geldi.

Türkiye’yi temsil eden tek kadın oyuncu olan Deniz, festivale yapımcı olarak yer aldığı iki kısa filmle katıldı.

Oyuncu, “Yalnızca bir festival daveti değil sinema üretiminin konuşulduğu, yeni projelerin doğduğu ve sinemanın her alanından yaratıcı kadınlarla fikir alışverişinin yapıldığı özel bir buluşmaydı” dedi.

BENİ ÇOK BESLEYEN ÖZEL BİR GECEYDİ

Hollywood’un ünlü isimleri Ana de Armas, Dakota Johnson, Jessica Alba, Juliette Binoche, Kirsten Dunst, Naomie Harris, Natasha Lyonne, Queen Latifah, Rita Ora, Uma Thurman, Sean Baker, Riz Ahmed yemekte yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz, gecede yaşananları şu sözlerle anlattı:

Women in Cinema’da hem oyuncu hem de yeni yol almaya başlayan bir yapımcı olarak bulunmak benim için gerçekten özel bir deneyimdi. Yapımcılık kilometrem henüz çok uzun olmasa da orada yaptığım paylaşımlar ve uzun sohbetler beni fazlasıyla besledi. Sean Baker ve Juliette Binoche’la sinema üzerine konuşmak, Queen Latifah’nın hikâyelerini dinlemek çok keyifliydi. Böyle geceler çok değerli çünkü sektörde hayatta kalmaya çalışırken birbirimizi kutlamayı çoğu zaman unutuyoruz. Böyle buluşmalar beni motive ediyor, iyi hissettiriyor ve devam etmemi sağlıyor.”

