Dünya yıldızları bu kez Yenikapı'da

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Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenen Live From Fest İstanbul, FestivalPark Yenikapı’da bugün başlayacak, yarın gece sona erecek. Etkinliğin ilk gün yıldızı; dünyaca ünlü İngiliz pop-rock grubu One Direction’ın üyelerinden, solo kariyerini de sürdüren Louis Tomlinson olacak. Tomlinson’dan önce Soolking, Teoman, Gripin, Çağan Şengül, Melis Fis ve Böyleyken Böyle sahneye çıkacak. Elektronik dans müziğinin 1 numarası David Guetta da kapanış gecesinde ana DJ olarak müzikseverlerle buluşacak.



ÖNCE EKİBİ GELDİ



David Guetta’nın 2025 yılında da devam edeceği “The Monolith” adlı yeni şovunu Türk müzikseverler ilk kez izleyecek. Guetta’nın ekibi, sahne hazırlıkları için İstanbul’a şovdan 3 gün önce geldi. Ekip, Yenikapı’ya tamamı ledlerden oluşan devasa bir ekran kurdu. Ünlü DJ’in öncesinde etkinlikte Meduza, Mistajam, Abel, Yasin Keleş, Emrah Karaduman ve Leyna performans sergileyecek.