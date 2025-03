Dünya sineması Sancaktepe’de

Haberin Devamı

Festivalde, 20 ülkeden 100 film izleyicilerle buluştu. Festivalin galası, 16 Mart Pazar gecesi yapıldı.

Nefise Karatay ve Şebnem Schaefer’in sunumuyla gerçekleşen törende Festival Direktörü Dr. Görkem Uludüz konuşma yaptı.

Gecede festivalin ödülleri de sahiplerini buldu. ‘En iyi uzun metraj film’ ödülü İngiltere’den katılan “The Spin” filminin oldu. ‘En iyi yönetmen’ ödülünü “The Surrogate Girl” filmiyle Onur Güler kazandı.

“Two Women Behind Bars” filminin başrol oyuncuları Pervin Bağdat ve Zümrüt Erkin ile “Aşkın Dünkü Çocukları”nda rol alan Hülya Avşar, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

‘En iyi erkek oyuncu’ ödülü de “Only When You Bury Me In This Earth” filminin başrolü Ahmadzia Baktyari ile “Aşkın Dünkü Çocukları”nın yıldızı Uğur Yücel’in oldu.