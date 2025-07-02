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Dünya listesinde 6. sırada

Güncelleme Tarihi:

#Sezen Aksu#Paşa Gönül Şarkıları’#Ey Aşk
Dünya listesinde 6. sırada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:37

SEZEN Aksu’nun sekiz yıllık bir aranın ardından çıkardığı yeni albümü ‘Paşa Gönül Şarkıları’ büyük ilgi gördü.

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Müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren X platformunda gündem olan albüm YouTube trendlerine 4 şarkısıyla birden girmişti. ‘

Ey Aşk’, ‘Yandı İçim’, ‘Sen Ağla’ ve ‘Bana Sor’ şarkıları binlerce kez dinlenmişti.

Sezen Aksu’nun 16 şarkıdan oluşan albümü yeni bir başarıya daha imza attı. ‘Paşa Gönül Şarkıları’ müzik platformu Spotify’da dünya çapında en çok dinlenen albümler arasında altıncı sırada yer aldı.

Ağırlık olarak Sezen Aksu’ya ait şarkıları içeren albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar, Soner Sarıkabadayı gibi ünlü isimlerin de eserleri yer alıyor.

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#Sezen Aksu#Paşa Gönül Şarkıları’#Ey Aşk

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