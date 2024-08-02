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Dünya Limit Aşım Günü’ne dikkat çeken proje

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#Dünya Limit Aşım Günü#Geleceği Sahiplen#Earth Overshoot Day
Dünya Limit Aşım Günü’ne dikkat çeken proje
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 14:33

İkinci el ve e-ticaret platformu sahibinden.com, "Geleceği Sahiplen" yaklaşımı ile yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir kampanyaya imza attığını açıkladı. Dünya Limit Aşım Günü'nün bu yıl 1 Ağustos’ta gerçekleşmesi nedeniyle, doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanma gerekliliğine dikkat çeken proje, 1 yılda tüketilecek kaynakların 7 ayda tüketildiği gerçeğine odaklanıyor.

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Projenin, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediğini duyuran şirket kampanyaya dair yaptığı açıklamada, 1 Ağustos günü “Dün yeni yılı kutladık, çünkü dün yılın son günü olmalıydı” mesajını paylaştı.

Dünya Limit Aşım Günü nedir?

Dünya Limit Aşım Günü (Earth Overshoot Day), insanlığın bir yıl içinde tükettiği kaynakların, Dünya'nın aynı yıl içinde yenileyebileceği miktarı aştığı tarihi ifade eder. 2024 yılında bu gün 1 Ağustos'a denk gelmektedir. "Aşım" terimi, insanların talebinin, Dünya'nın yenilenebilir biyolojik kaynaklarını aşması anlamına gelir. Ekonomik olarak değerlendirildiğinde, Dünya Limit Aşım Günü, gezegenin yıllık yenilenebilir kaynak bütçesinin tükendiği ve insanlığın çevresel olarak açık verdiği günü işaret eder.

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Dünya Limit Aşım Günü, Global Footprint Network tarafından hesaplanır ve pek çok kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından desteklenen bir kampanyadır. Global Footprint Network'ün hesaplamaları ve ülkelerin Ekolojik Ayak İzleri hakkındaki bilgiler çevrimiçi olarak erişilebilir.

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#Dünya Limit Aşım Günü#Geleceği Sahiplen#Earth Overshoot Day

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