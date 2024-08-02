Dünya Limit Aşım Günü’ne dikkat çeken proje

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Projenin, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediğini duyuran şirket kampanyaya dair yaptığı açıklamada, 1 Ağustos günü “Dün yeni yılı kutladık, çünkü dün yılın son günü olmalıydı” mesajını paylaştı.

Dünya Limit Aşım Günü nedir?

Dünya Limit Aşım Günü (Earth Overshoot Day), insanlığın bir yıl içinde tükettiği kaynakların, Dünya'nın aynı yıl içinde yenileyebileceği miktarı aştığı tarihi ifade eder. 2024 yılında bu gün 1 Ağustos'a denk gelmektedir. "Aşım" terimi, insanların talebinin, Dünya'nın yenilenebilir biyolojik kaynaklarını aşması anlamına gelir. Ekonomik olarak değerlendirildiğinde, Dünya Limit Aşım Günü, gezegenin yıllık yenilenebilir kaynak bütçesinin tükendiği ve insanlığın çevresel olarak açık verdiği günü işaret eder.

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Dünya Limit Aşım Günü, Global Footprint Network tarafından hesaplanır ve pek çok kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından desteklenen bir kampanyadır. Global Footprint Network'ün hesaplamaları ve ülkelerin Ekolojik Ayak İzleri hakkındaki bilgiler çevrimiçi olarak erişilebilir.