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Dünya güzeli olmak için yarışacak

Güncelleme Tarihi:

#İdil Bilgen#Miss Turkey#Miss World
Dünya güzeli olmak için yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:42

2024 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen, dünya güzellik yarışması Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek.

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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan Amerika’daki Harvard Üniversitesi’nde onkoloji dalında master yapan İdil Bilgen yarışma için hazırlıklara başladı.

Bilgen önceki gün yarışma için objektif karşısına geçti. Türkiye güzeli verdiği pozları sosyal medya hesabında İngilizce bir notla takipçileriyle de paylaştı:

“Hindistan’ın Haydarabad, İnciler Şehri olarak bilinen Haydarabad’daki bu inanılmaz yolculuğa başlayan resmi Dünya Güzeli 2025 vesikalık fotoğraflarımı açıklamaktan heyecan duyuyorum. Çok yakında görüşürüz Haydarabad! Bu büyülü deneyimi gerçekten iple çekiyorum.”

Bu yıl 72’nci kez düzenlenecek Miss World Yarışması Hindistan’da yapılacak. Hindistan’ın Telangana şehrinde 7 Mayıs’ta başlayacak kamp süreci 31 Mayıs final gecesiyle sona erecek.

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#İdil Bilgen#Miss Turkey#Miss World

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