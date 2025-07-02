Dünya bekliyordu... Mahkeme ünlü rap'çi Sean Diddy Combs için kararını verdi

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Ünlü müzisyen, rap'çi ve müzik yapımcısı Sean Diddy Combs, fuhuşa aracılık etmekten suçlu bulundu. Ancak seks ticareti ve haraç almaktan beraat etti.

55 yaşındaki Sean Diddy Combs, haraç almak, seks ticareti yapmak, kurbanlarına zorla uyuşturucu kullandırmak, onları günlerce süren çılgın partilerde fantezileri uğruna kullanmak ve eski sevgilisini öldüresiye dövmek gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

Diddy için ömür boyu hapis cezası isteniyordu.

JÜRİ SADECE FUHUŞA TEŞVİKTEN SUÇLU BULDU

ABD'deki Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüri, sabah saatlerinde hakime bir yazılı belge göndererek tüm suçlamalarda oy birliğiyle karara vardıklarını açıkladı.

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Buna göre Sean Diddy Combs, fuhuşa teşvikten suçlu bulundu. Fakat jüri, müzik dünyasının ünlü ismine yöneltilen seks ticareti ve haraç alma suçlamalarında bir karara varamadığını belirtti.

Jüri heyetinin hakime gönderdiği belgede "Her iki tarafta da ikna edilemeyen jüri üyelerimiz olduğu için birinci suçlama konusunda karara varamadık" satırları geldi.

Bunun üzerine davaya başkanlık eden hakin Arun Subramanian, jüri üyelerine bu konuyu biraz daha tartışmaları talimatını verdi.

Sonuç olarak ünlü müzisyen sadece fuhuşa teşvikten suçlu bulundu ve bu şekilde ömür boyu hapis cezasından kurtuldu.

Fuhuşa teşvik suçunun ise en fazla 10 yıl hapis cezası var.

Duruşmada Diddy'yi sekiz avukatın savunduğunu da hatırlatalım.

Birçok ünlünün yakın dostu olan, düzenlediği çılgın partilerde sabahlara kadar onlarla eğlenen Sean Diddy Combs, bir dönem Jennifer Lopez'in de sevgilisiydi.