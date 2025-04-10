Dünden bugüne! Şimdi Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri...

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Ünlü oyuncu 16 milyon takipçili Instagram hesabından çocukluğundan bugüne olan karelerini paylaştı.

Özdemir’in o karelerini hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Çağatay Ulusoy’la başrolde olduğu “Eşref Rüya”da Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir izin gününde çekilen karelerini de Instagram hesabına yükledi.

Yoğunluktan şikâyet eden oyuncu o paylaşımına ise “Giriş, gelişme, sonuç. Tek boş günü değerlendirmeye çalışırken sadece tek bir işi zar zor yetiştirenler burada mı?” notunu düştü.

