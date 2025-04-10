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Dünden bugüne! Şimdi Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri...

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Eşref Rüya#Kanal D
Dünden bugüne Şimdi Türkiyenin en ünlü oyuncularından biri...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 07:40

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya” ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir sosyal medyada hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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Ünlü oyuncu 16 milyon takipçili Instagram hesabından çocukluğundan bugüne olan karelerini paylaştı.

Özdemir’in o karelerini hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Çağatay Ulusoy’la başrolde olduğu “Eşref Rüya”da Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir izin gününde çekilen karelerini de Instagram hesabına yükledi.

Dünden bugüne Şimdi Türkiyenin en ünlü oyuncularından biri...

Yoğunluktan şikâyet eden oyuncu o paylaşımına ise “Giriş, gelişme, sonuç. Tek boş günü değerlendirmeye çalışırken sadece tek bir işi zar zor yetiştirenler burada mı?” notunu düştü.

Dünden bugüne Şimdi Türkiyenin en ünlü oyuncularından biri...


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#Demet Özdemir#Eşref Rüya#Kanal D

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