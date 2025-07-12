Dün kocasını yalnız bıraktı... Bugün beyazlar içinde ortaya çıktı

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Artık teşhis almadan önce olduğu gibi o görevden bu göreve koşmuyor. Bunun yerine gitmesi kesinlikle gerekli olan yerlerde hazır bulunuyor. Atlamasında sakınca olmayanlara da katılmayıp dinleniyor.

Son olarak Londra'ya resmi bir ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve karısı Brigitte'i karşılayan, akşam da resmi yemeğe katılan Galler Prensesi, dün geleneksel polo maçında kocası William'ı yalnız bıraktı.

Herkes Kate Middleton'ın bir daha ne zaman görüneceğini merak ediyordu.

Ama bu merak uzun sürmedi. Çünkü Kate, geçen yıl tedavisinin en ateşli zamanlarında bile atlamadığı Wimbledon'da boy gösterdi bugün.

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43 yaşındaki Galler Prensesi, Amanda Anisimoa ve Iga Swiatek arasında oynanan Wimbledon Bayanlar Açık finaline katıldı.

Genellikle Wimbledon'a büyük çocukları George ya da Charlotte ile katılan Kate bu kez yalnızdı.

Galler Prensesi, bugün daha önce de giydiği krem rengi bir kıyafet tercih etti.

Kate geçen yıl kanser tedavisinin ardından Wimbledon Erkekler finaline katılmıştı. O gün Prenses'e kızı Charlotte ile kardeşi Pippa Matthews eşlik etmişti.

Hastalık şokunun ardından gittiği geçen yılki karşılaşmada gayet duygusal görünen Kate bugün ise çok rahattı.

Kendisine yönelik sevgi gösterilerine hastalık öncesinde olduğu gibi neşeyle el sallayarak karşılık verdi.

Kate Middleton'ın yarın da erkekler finaline katılması bekleniyor.

Wimbledon'da yıllardır geleneksel olarak şampiyon olan sporcuya kupasını Kate Middleton veriyor.