Düet sürprizi

EKİM AYINDA ÇIKACAK

Pop müziğin ünlü isimleri Yaşar ve Serhat Hacıpaşalıoğlu, Bodrum tatilinde buluştu. Güneşin, denizin ve dost sohbetinin tadını çıkaran iki yakın dost, düet projelerinin son detaylarını da masaya yatırdı. Söz ve müziği Serhat Hacıpaşalıoğlu’na ait olan ve prodüksiyonu İsveç’te yapılan şarkı, ekim ayında müzikseverlerle buluşacak.

YAŞAR’LA İŞ BİRLİĞİ GURUR VERİCİ



Daha önce Martha Wash, Viktor Lazlo ve Helena Paparizou gibi dünya starlarıyla sahne alıp stüdyoya girdiğini dile getiren Serhat Hacıpaşalıoğlu, ilk kez bir Türk sanatçıyla iş birliği yaptığını belirterek “Yaşar’la aynı projede olmak gurur verici” dedi.



Hacıpaşalıoğlu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Yaşar da aynı projede yer aldıkları için heyecan duyduğunu söyledi.