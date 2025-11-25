Dubai’nin İmparatoru

×
‘İMPARATOR’ lakaplı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Dubai Coca Cola Arena’da verdiği konserle Türk ve Arap dinleyicilerle buluştu.

 Sanatçı biletleri günler öncesinden tükenen konserine “Yalnızım Dostlarım” şarkısıyla çıktı.

Sanatçı, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’, ‘Yağmur’, ‘Haydi Söyle’ ve ‘Dom Dom Kurşunu’ gibi şarkılarını seslendirerek konser alanını dolduran dinleyicilere geniş bir repertuar sundu.

İzleyiciler, performans boyunca şarkılara eşlik etti. Konseri izleyenler arasında Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Kuzey Makedonya’nın BAE Büyükelçisi Abdulkadar Memedi de yer aldı.

 

