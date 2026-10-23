Dubai yıldızı Hande

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Ünlü oyuncu, İtalyan mücevher markası Pomellato’nun Dubai’de düzenlediği özel davete katıldı. Hande Erçel davette bölgenin sanat ve tasarım dünyasından isimleriyle bir araya geldi.

Davetin yıldızı olan Hande Erçel, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu geceden paylaştığı karelerin altına “Pomellato ile Dubai’de, bu bölgenin ilham veren yaratıcı sesleriyle birlikte yaratıcılığı, zanaatkârlığı ve kadınları kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” notunu düştü.