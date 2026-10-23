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Dubai yıldızı Hande

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Dubai#Moda
Dubai yıldızı Hande
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 07:00

ROL aldığı yapımlarla ünü Türkiye sınırlarını aşan Hande Erçel bu kez Dubai’de hayranlarıyla buluştu.

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Ünlü oyuncu, İtalyan mücevher markası Pomellato’nun Dubai’de düzenlediği özel davete katıldı. Hande Erçel davette bölgenin sanat ve tasarım dünyasından isimleriyle bir araya geldi.

Davetin yıldızı olan Hande Erçel, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu geceden paylaştığı karelerin altına “Pomellato ile Dubai’de, bu bölgenin ilham veren yaratıcı sesleriyle birlikte yaratıcılığı, zanaatkârlığı ve kadınları kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” notunu düştü.

Dubai yıldızı Hande

 

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#Hande Erçel#Dubai#Moda

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