Dört yıl önce bu sokaklardan gelinlikle geçmişti

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İtalya'da Arpino adlı bir dağ köyünde hayatlarını birleştiren 46 yaşındaki Brook ile 41 yaşındaki Parisi, evlendikleri köyü ziyaret etti.
Dört yıl önce gelinlik ve damatlıkla geçtikleri sokaklarda bu kez günlük ve yazlık kıyafetleriyle el ele dolaştı mutlu çift.
Kelly Brook, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Yıldız, "Evet dediğimiz yere döndük. Kuzenimiz Stella'ya bizim fotoğraflarımızı çektiği için teşekkür ederiz" mesajını da eksik etmedi.
Hatta "Ben artık evli bir kadınım. Başkasına aşık gibi rol yapamam" diyerek oyunculuğa bile veda etmişti.