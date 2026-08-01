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Dört yıl önce bu sokaklardan gelinlikle geçmişti

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#Kelly Brook#Jeremy Parisi#Evlilik Yıl Dönümü
Dört yıl önce bu sokaklardan gelinlikle geçmişti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 15:30

İngiliz yıldız Kelly Brook aradığı aşkı ve huzuru bulduğu kocası Jeremy Parisi ile dört yıl önce evlendiği yeri yeniden ziyaret etti.

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İtalya'da Arpino adlı bir dağ köyünde hayatlarını birleştiren 46 yaşındaki Brook ile 41 yaşındaki Parisi, evlendikleri köyü ziyaret etti.

Dört yıl önce gelinlik ve damatlıkla geçtikleri sokaklarda bu kez günlük ve yazlık kıyafetleriyle el ele dolaştı mutlu çift.

Dört yıl önce bu sokaklardan gelinlikle geçmişti
Kelly Brook o gün için yine beyaz bir kıyafet giydi. Jeremy Parisi ise siyah bir pantolon ve yeşil gömleği tercih etti.

Kelly Brook, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Yıldız, "Evet dediğimiz yere döndük. Kuzenimiz Stella'ya bizim fotoğraflarımızı çektiği için teşekkür ederiz" mesajını da eksik etmedi.

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Dört yıl önce bu sokaklardan gelinlikle geçmişti

2022 yılında Jeremy Parisi ile evlenen Kelly Brook, onun uğruna bir ayağı İtalyan köyünde bir hayat kurmuştu.

Hatta "Ben artık evli bir kadınım. Başkasına aşık gibi rol yapamam" diyerek oyunculuğa bile veda etmişti.

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Dört yıl önce bu sokaklardan gelinlikle geçmişti

Brook ile Parisi, 2022'nin temmuz ayında Arpino'da hayatlarını birleştirdi.

 

 

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#Kelly Brook#Jeremy Parisi#Evlilik Yıl Dönümü

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