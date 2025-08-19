Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu

Haberin Devamı

Kseniya Alexandrova, "Miss Russia" güzellik yarışmasında birincilik tacını takarak büyük bir ün kazanmıştı.

Ülkesini Miss Universe’de (Kainat Güzellik Yarışması) temsil eden 30 yaşındaki Kseniya Alexandrova güzelliği ve zarafetiyle Rusya’nın en tanınmış modellerinden biri olmuştu.

Talihsiz güzel 5 Temmuz'da Rusya'nın Tver Oblastı'nda kocasıyla birlikte geçirdiği kazanın ardından kafa bölgesinden ağır şekilde yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi.

Kseniya Alexandrova’nın lüks aracını kocası kullanıyordu. Araçlarına bir heyik çarpan çift kazada feci şekilde yaralandı.

Haberin Devamı

Kseniya Alexandrova komaya girerken eşi de bir ay hastanede yattı.

Ambulans hemen olay yerine geldi ve Kseniya Alexandrova 15 dakika içinde hastaneye götürüldü ancak aldığı beyin hasarı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra komaya girdi.

Kseniya Alexandrova’nın eşi yolda aniden önlerine bir geyik fırladığını ve ön cama çarptığını, aracın direksiyonunu kıracak fırsat bulamadığını söyledi.

Kseniya Alexandrova’nın Rus haber ajansı RIA'ya konuşan eşi “Geyik önümüze atladığından çarpışmaya kadar bir saniye bile geçmedi. Hiçbir şey yapmaya zamanım olmadı. Geyik arabanın içine uçtu. Darbe Ksyusha'nın kafasına geldi. Bilinci kapalıydı, kafası kırılmıştı, her yer kan içindeydi” dedi.

Kazayı anlatan eşi o sırada yavaş sürdüklerini ve emniyet kemerlerini taktıklarını, ancak araçlarının ön kısmının alçak olması nedeniyle geyiğin bacaklarına çarptığını ve hava yastıklarının açılmadığını söyledi.

Acılı eş, kazadan sadece dört ay önce evlendiklerini söyledi ve karısının komada yatarken bir süre ilerleme kaydettiğini, ancak sonunda vefat ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Kseniya Alexandrova Moskova’ya nakledilip ameliyat geçirdikten sonra bir süre bilinci açılmıştı ancak aniden yeniden komaya girdi.

Kocası bu kısacık umut anını "İlk başta ikinci bir ameliyat yapmadılar. Solunum cihazına bağlı olduğu için konuşamıyordu ama bilinci tamamen açıktı” diye anlattı.

Miss Universe yarışması da Kseniya Alexandrova’nın ölümünün ardından "Zarafeti, güzelliği ve ruhu Miss Universe ailesi ve ötesinde unutulmaz bir iz bıraktı. Anısının, onu tanıyacak kadar şanslı olan herkese nezaket, güç ve sevgi aşılamaya devam etmesini diliyoruz” şeklinde bir bağ sağlığı mesajı paylaştı.