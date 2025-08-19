×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu

Güncelleme Tarihi:

#Kseniya Alexandrova#RUSYA#Güzellik Kraliçesi
Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 11:28

Katıldığı güzellik yarışmasını kazanarak ünlenen, ülkesinin de en gözde modellerinden biri olan tescilli güzel geçirdiği trajik kazanın ardından hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kseniya Alexandrova, "Miss Russia" güzellik yarışmasında birincilik tacını takarak büyük bir ün kazanmıştı.

Ülkesini Miss Universe’de (Kainat Güzellik Yarışması) temsil eden 30 yaşındaki Kseniya Alexandrova güzelliği ve zarafetiyle Rusya’nın en tanınmış modellerinden biri olmuştu.

Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu

Talihsiz güzel 5 Temmuz'da Rusya'nın Tver Oblastı'nda kocasıyla birlikte geçirdiği kazanın ardından kafa bölgesinden ağır şekilde yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi.

Kseniya Alexandrova’nın lüks aracını kocası kullanıyordu. Araçlarına bir heyik çarpan çift kazada feci şekilde yaralandı.

Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu

Haberin Devamı

Kseniya Alexandrova komaya girerken eşi de bir ay hastanede yattı.

Ambulans hemen olay yerine geldi ve Kseniya Alexandrova 15 dakika içinde hastaneye götürüldü ancak aldığı beyin hasarı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra komaya girdi.

Kseniya Alexandrova’nın eşi yolda aniden önlerine bir geyik fırladığını ve ön cama çarptığını, aracın direksiyonunu kıracak fırsat bulamadığını söyledi.

Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu

Kseniya Alexandrova’nın Rus haber ajansı RIA'ya konuşan eşi “Geyik önümüze atladığından çarpışmaya kadar bir saniye bile geçmedi. Hiçbir şey yapmaya zamanım olmadı. Geyik arabanın içine uçtu. Darbe Ksyusha'nın kafasına geldi. Bilinci kapalıydı, kafası kırılmıştı, her yer kan içindeydi” dedi.

Kazayı anlatan eşi o sırada yavaş sürdüklerini ve emniyet kemerlerini taktıklarını, ancak araçlarının ön kısmının alçak olması nedeniyle geyiğin bacaklarına çarptığını ve hava yastıklarının açılmadığını söyledi.

Acılı eş, kazadan sadece dört ay önce evlendiklerini söyledi ve karısının komada yatarken bir süre ilerleme kaydettiğini, ancak sonunda vefat ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu

Kseniya Alexandrova Moskova’ya nakledilip ameliyat geçirdikten sonra bir süre bilinci açılmıştı ancak aniden yeniden komaya girdi.

Kocası bu kısacık umut anını "İlk başta ikinci bir ameliyat yapmadılar. Solunum cihazına bağlı olduğu için konuşamıyordu ama bilinci tamamen açıktı” diye anlattı.

Dört ay önce evlenmiş... Arabasına geyik çarpan tescilli güzelin acı sonu

Miss Universe yarışması da Kseniya Alexandrova’nın ölümünün ardından "Zarafeti, güzelliği ve ruhu Miss Universe ailesi ve ötesinde unutulmaz bir iz bıraktı. Anısının, onu tanıyacak kadar şanslı olan herkese nezaket, güç ve sevgi aşılamaya devam etmesini diliyoruz” şeklinde bir bağ sağlığı mesajı paylaştı.

Gözden KaçmasınSaraylarda doğdu, dadılarla büyüdü… Bir gün kraliçe olacak… Gurbette okuyor, ucuzcudan giyiniyorSaraylarda doğdu, dadılarla büyüdü… Bir gün kraliçe olacak… Gurbette okuyor, ucuzcudan giyiniyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kseniya Alexandrova#RUSYA#Güzellik Kraliçesi

BAKMADAN GEÇME!