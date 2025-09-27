×
Don Kişot müzikalı 'perde' diyor

Güncelleme Tarihi:

Don Kişot müzikalı perde diyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:40

SELÇUK Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı “Don Quixote (Don Kişot)” müzikali 30 Eylül Salı akşamı Zorlu PSM’de seyirci ile buluşacak.

Haberin Devamı

Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan bu prestijli müzikalin yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olan oyunda toplam 80 kişi görev alıyor.

Yöntem, Olcay ve Bozkurt ise provalar sırasında eğlenceli karelere imza attı. Don Quixote karakterini Selçuk Yöntem, Aldonza’yı Zuhal Olcay ve Sancho Panza’yı Cengiz Bozkurt canlandıracak. Oyun, prömiyeri sonrası 12-13-14-17 Ekim’de Zorlu PSM ve 24- 25-26 Ekim’de Ankara ATO Congresium sahnesinde.

 

