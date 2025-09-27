Don Kişot müzikalı 'perde' diyor

Haberin Devamı

Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan bu prestijli müzikalin yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olan oyunda toplam 80 kişi görev alıyor.

Yöntem, Olcay ve Bozkurt ise provalar sırasında eğlenceli karelere imza attı. Don Quixote karakterini Selçuk Yöntem, Aldonza’yı Zuhal Olcay ve Sancho Panza’yı Cengiz Bozkurt canlandıracak. Oyun, prömiyeri sonrası 12-13-14-17 Ekim’de Zorlu PSM ve 24- 25-26 Ekim’de Ankara ATO Congresium sahnesinde.