Dokuz çocuklu ünlü oyuncuya ikinci torun geliyor

68 yaşındaki Baldwin'in ilk evliliğini yaptığı Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland ile sevgilisi Andre Allen Anjos ikinci bebeklerini beklediğini duyurdu.



Müzik dünyasında RAC adıyla tanınan Anjos ile Ireland Baldwin'in Holland adlı 2023 doğumlu bir kızı bulunuyor.

Baldwin ile RAC yeni bir bebekleri olacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Paylaştığı videoda Ireland, evinin çeşitli yerlerine bebek eşyaları bırakırken çektiği görüntülere yer verdi. Bu arada model, bebeğinin ultrason görüntülerine de yer verdi.

Ireland Baldwin'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı geldi.

Ireland'ın babası Alec Baldwin ise Hollywood'un en çok çocuklu ünlülerinden biri.

Her ne kadar Kim Basinger ile evliliğinden sadece tek çocuğu olsa da Baldwin ile şu anda evli olduğu 42 yaşındaki Hilaria'nın sekiz tane çocuğu var.

Toplamda dokuz çocuklu bir baba olan Alec Baldwin'in şimdi de ikinci torununu kucaklamaya hazırlanıyor.





Baldwin ilk evliliğini, bir dönemin ünlü oyuncusu Kim Basinger ile yaptı. Bu evlilikten dünyaya gelen 30 yaşındaki kızı Ireland sayesinde ikinci torununu da kucaklayacak.