Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

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Sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlçedeki özel bir hastaneye götürülen Tayfur, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

'CİDDİYE ALINABİLECEK BİR SONUÇTU'

Ferdi Tayfur'un doktoru Özel Muğla Yücelen Hastanesi Başhekimi Sumur Gazezoğlu, dün yaptığı açıklamada sanatçının genel durum bozukluğu ve nabzın azalması sonucu hastanelerine sevk edildiğini belirterek “Hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunların üzerine, hastanın genel düşkünlük durumunun ortaya çıkması hepimiz için ciddiye alınabilecek bir sonuçtu” dedi.

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Tayfur’un sağlık durumunun iyiye gittiğini ve sanatçının daha ciddi bir gözetim olması amacıyla yoğun bakımda tedavi edildiğini dile getiren Sumur Gazezoğlu, “Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık. Sizlere güzel haberlerini vereceğimize söz verdim. Onun da hepinize selamları var. İnşallah 1-2 güne kadar yoğun bakımdan normal odaya alıp birkaç gün içinde de taburcu ederiz” diye konuştu.

Ancak Ferdi Tayfur gece saatlerinde ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi.