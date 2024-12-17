×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Tayfur#Yoğun Bakım#Muğla
Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalyaya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 08:07

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya’ya sevk edildi.

Haberin Devamı

Sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlçedeki özel bir hastaneye götürülen Tayfur, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalyaya sevk edildi

'CİDDİYE ALINABİLECEK BİR SONUÇTU'

Ferdi Tayfur'un doktoru Özel Muğla Yücelen Hastanesi Başhekimi Sumur Gazezoğlu, dün yaptığı açıklamada sanatçının genel durum bozukluğu ve nabzın azalması sonucu hastanelerine sevk edildiğini belirterek “Hastamız 4-5 yıl önce kalp ve böbrek nakli operasyonu geçirdi. Bunların üzerine, hastanın genel düşkünlük durumunun ortaya çıkması hepimiz için ciddiye alınabilecek bir sonuçtu” dedi.

Haberin Devamı

Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Ferdi Tayfur ambulans uçakla Antalyaya sevk edildi


'TABURCU EDERİZ'

Tayfur’un sağlık durumunun iyiye gittiğini ve sanatçının daha ciddi bir gözetim olması amacıyla yoğun bakımda tedavi edildiğini dile getiren Sumur Gazezoğlu, “Biraz önce yanına giderek kendisiyle sohbet ettim. Bilinci açık. Sizlere güzel haberlerini vereceğimize söz verdim. Onun da hepinize selamları var. İnşallah 1-2 güne kadar yoğun bakımdan normal odaya alıp birkaç gün içinde de taburcu ederiz” diye konuştu.

Ancak Ferdi Tayfur gece saatlerinde ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Tayfur#Yoğun Bakım#Muğla

BAKMADAN GEÇME!