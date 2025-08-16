Doktorlar ‘Yaşamaları imkansız’ demişti… 35 yaşındaki yapışık ikizlerin çocuğu oldu!

Haberin Devamı

Bebeklik dönemini atlatabilen nadir yapışık ikizlerden (siyam ikizi) olan Abby ve Brittany kardeşler 1996’da ABD’nin en ünlü talk şovcusu Oprah Wimprey’e konuk olup ünlenmişti.

1990’da doğan Abby ve Brittany Hensel’in anne ve babası Patty ve Mike Hensel, doktorlar yapışık ikizleri ayırmanın riskli olacağını söyleyince ameliyattan vazgeçtiler.

35 yıldır aynı bedende yaşayan Abby ve Brittany aynı kan akışını ve bel altındaki organlarını paylaşıyor. Siyam ikizlerinin iki kalpleri, dört akciğerleri ve iki mideleri var.

Vücudun sağ kol ve bacağını Abby, sol kol ve bacağını ise Brittany kontrol ediyor.

Doktorlar Abby ve Brittany’nin ameliyatla ayrılmasının ölümcül olacağını söylemekle kalmamış, yapışık ikiz kardeşlerin ömrünün uzun olmayacağını ve yüksek ihtimalle yetişkinliklerini göremeden öleceklerini söylemişti.

Siyam ikizleri aynı hayati organları paylaştıkları için çok büyük sağlık riskleri taşıyorlar ve genellikle ya doğumdan hemen sonra ya da hayatlarının ilk döneminde hayatlarını kaybediyor.

Abby ve Brittany ise herkesi yanılttılar ve sağlıklı bir hayat yaşamakla kalmayıp hayatlarını anlatan bir televizyon programının yıldızları olarak büyük bir şöhrete kavuştular.

Yapışık ikizler herkesi şoke eden bir karar vermişler, bu ise 3 yıl sonra ortaya çıkmıştı.

İkizlerden Abby Hensel 2021 yılında ABD ordusu gazisi Josh Bowling ile hayatını birleştirdi. Bu gizlice yapılan evlilik ise nikah kayıtlarının basının eline geçmesiyle geçen yıl ortaya çıktı.

Bu durumu 3 yıl saklayan Abby ve Brittany haber duyulunca düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya karar verdi.

Tiktok'ta yayınlanan videoda kardeşlerin gelinlik içinde damat ile dans ettikleri ve arkadaşları ile poz verdikleri görülüyor.

Kesin bir bilgi olmamakla birlikte halihazırda dünyanın en yaşlı siyam ikizleri olan Abby ve Brittany’den bir şaşırtıcı haber daha geldi.

Dün ünlü magazin haber sitesi TMZ’nin objektifine yakalanan kardeşlerin anne olduğu ortaya çıktı.

Abby ve Brittany bir bebeklerini araç koltuğuna koymuş arabalarına binerken görüntülendi.

Böylece ünlü ikizlerin çocuk sahibi de olduğu ortaya çıktı.

İkisi de üniversiteyi bitirip öğretmen olan ve Minnesota’da yaşayan kardeşlerin bu haberi de kamuoyundan sakladıkları anlaşılıyor…

Abby’nin evlendiği Josh Bowling’in 9 yaşında bir de kızı vardı ve ikizler ona da üvey annelik yapıyordu.

Aynı bedeni paylaşan Abby ve Brittany Hensel’in evliliği ortaya çıkınca büyük tartışmalar yaşanmış, evlenen kardeş Abby sosyal medya hesabından “Bu, dışarıdaki tüm nefret edenlere bir mesaj. Yaptıklarımdan hoşlanmıyorsanız ama yaptığım her şeyi izliyorsanız, hâlâ bir hayranımsınız” yazmıştı.

Solda yer alan Brittany, bedenin sağ tarafını, Abby ise bedenin sol tarafını hissetmiyor. Ancak içgüdüsel olarak iki kolu birlikte çalıştırıp bilgisayarda yazı yazabiliyorlar. Siyam ikizleri şartlar uygunsa erken yaşlarda ameliyatla ayrılıyor, yetişkinlik çağına ulaşabilen yapışık ikizler ise çok ender.