Doğum günü umut olacak

Oyuncu, arkadaşları ve hayranlarına şu sözlerle seslendi:

“Sevgili ailem ve dostlarım, bu yıl doğum günümde sizler de iyilik çemberinin bir parçası olmaya ve otizm farkındalığına davetlisiniz. 29 Ağustos doğum günüm. Bu doğum günümde bana vereceğiniz en güzel ve en anlamlı hediye otizmli çocuklara eğitim desteği ile onların hayatına dokunmak olacaktır. Siz de otizmli çocuklara umut olmak isterseniz TODEV Vakfı’na bağış yapabilirsiniz. Otizmli çocukların tek çareleri olan dil konuşma terapisi, ergo terapi, özel ve sürekli eğitimlerine devam edebilmeleri için desteğinize ihtiyaçları var. Sizlerin yardımlarıyla doğum günüm iyilik dolsun, otizmli çocukların hayatlarına umut olsun.”