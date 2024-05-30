Doğu Demirkol: Önce kayınvalideyle tanıştık, sonra yürüdüm Instagram'dan langır lungur

Haberin Devamı

"Seyhan Erdağ'la UpStage" programına konuk olan Doğu Demirkol, Ayşe Kırca ile tanışma hikayesini böyle anlattı...

ÖNCE KAYINVALİDEYLE TANIŞTIK

"Mutluyuz. Çok tatlı bir insan, dolu, muhabbet ettiğin zaman hemen hemen aynı yerde buluşabiliyoruz. Aynı yerde buluşamasak bile bana bir şey katıyor, fikrinden faydalanabiliyorum. Zeki. Kimle tanışsam sektörde, herkes kızımızı üzme modunda. Herkesin kızı gibi... Her röportajımda söylerdim Levent Kırca sayesinde komediye girdim derdim. İlkokuldan beri onu takip ederdim. Manifestlemiş miyim ne oldu, kızıyla izdivaç yeşerteceğimiz tuttu"



"Önce kayınvalideyle tanıştık, yani annesiyle. Oyunuma geldiler, sonra bu da kızım dedi de Ayşe'yle tanıştım. Kuruçeşme Arena'da. Sonra yürüdüm Instagram'dan langır lungur. Bizde böyle"