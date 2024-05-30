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Doğu Demirkol: Önce kayınvalideyle tanıştık, sonra yürüdüm Instagram'dan langır lungur

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#Doğu Demirkol#Oya Başar#Ayşe Kırca
Doğu Demirkol: Önce kayınvalideyle tanıştık, sonra yürüdüm Instagramdan langır lungur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 11:26

Doğu Demirkol, Oya Başar & Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca ile mutlu giden beraberliğini anlattı.

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"Seyhan Erdağ'la UpStage" programına konuk olan Doğu DemirkolAyşe Kırca ile tanışma hikayesini böyle anlattı...

 ÖNCE KAYINVALİDEYLE TANIŞTIK
 "Mutluyuz. Çok tatlı bir insan, dolu, muhabbet ettiğin zaman hemen hemen aynı yerde buluşabiliyoruz. Aynı yerde buluşamasak bile bana bir şey katıyor, fikrinden faydalanabiliyorum. Zeki. Kimle tanışsam sektörde, herkes kızımızı üzme modunda. Herkesin kızı gibi... Her röportajımda söylerdim Levent Kırca sayesinde komediye girdim derdim. İlkokuldan beri onu takip ederdim. Manifestlemiş miyim ne oldu, kızıyla izdivaç yeşerteceğimiz tuttu" 

Doğu Demirkol: Önce kayınvalideyle tanıştık, sonra yürüdüm Instagramdan langır lungur

INSTAGRAM'DAN LANGIR LUNGUR YÜRÜDÜM
 "Önce kayınvalideyle tanıştık, yani annesiyle. Oyunuma geldiler, sonra bu da kızım dedi de Ayşe'yle tanıştım. Kuruçeşme Arena'da. Sonra yürüdüm Instagram'dan langır lungur. Bizde böyle" 
Doğu Demirkol: Önce kayınvalideyle tanıştık, sonra yürüdüm Instagramdan langır lungur


 

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#Doğu Demirkol#Oya Başar#Ayşe Kırca

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