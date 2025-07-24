DJ Erdem Kınay'dan itiraf: Simge’yle olumsuzluk Merve’yi yarattı

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Geçen hafta “Simge’yi (Sağın) ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti” açıklamasıyla gündem olan Kınay, çok konuşulan o sözleri sorulunca şöyle dedi:

“12 sene öncesi. Simge gençti. Serdar Ortaç’ın vokalistiydi. ‘Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur’ dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti. ‘Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız’ diye heyecanlıydı. Güzel bir albüm yaptık ama istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kusurlu davranışlarını anlattı, mahcubiyetini belirtti. Konuyu kapattık.”