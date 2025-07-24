DJ Erdem Kınay'dan itiraf: Simge’yle olumsuzluk Merve’yi yarattı

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 08:07
Aranjör ve DJ Erdem Kınay, önceki akşam Bodrum Club Catamaran’da performans sergiledi. Kınay, şovu öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Geçen hafta “Simge’yi (Sağın) ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti” açıklamasıyla gündem olan Kınay, çok konuşulan o sözleri sorulunca şöyle dedi:
“12 sene öncesi. Simge gençti. Serdar Ortaç’ın vokalistiydi. ‘Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur’ dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti. ‘Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız’ diye heyecanlıydı. Güzel bir albüm yaptık ama istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kusurlu davranışlarını anlattı, mahcubiyetini belirtti. Konuyu kapattık.” HER ŞERDE HAYIR VARErdem Kınay
, “Pişmanlık var mı?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Her şerde bir hayır vardır. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın
, Simge Sağın olmayacaktı. Ben mesela o kızgınlıkla ‘Sanatçı kaprisiyle uğraşmayacağım’ diyerek kendi albümümü yaptım. Bana başka bir yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim, Merve Özbey
’i patlattım. Simge’yle olumsuzluk, Merve Özbey’i yarattı.”