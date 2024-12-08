Dizisi yayından kaldırılan ünlü oyuncu intikamını kitap yazarak alacak!

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79 yaşındaki usta aktör 15 yıldır da yine bir polis dizisi olan Blue Bloods’la ekran macerasını sürdürüyordu.

Kanalın diziyi bitirme kararıyla bir anda uzun yıllarını geçirdiği işi elinden giden usta aktör son günlerde bu konuda yaşanan gelişmelerle gündemden düşmüyor.

Magnum dizisi ve yıllardır hiç kesmediği bıyıklarıyla tanınan Tom Selleck 79 yaşında ancak emekli olmaya hiç de niyeti yok gibi...

Çevresi tarafından tam bir işkolik olarak tanımlanan, ilerleyen yaşına rağmen oyunculuk mesleğini bırakmaya da hiç niyeti olmadığı söylenen Tom Selleck kelimenin tam anlamıyla sudan çıkmış balığa dönmüş halde.

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15 yıldır birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşlarıyla da artık bir aile gibi olduklarını vurgulayan Tom Selleck bu dizi bittiği ve yaşı da hayli ilerlediği için iş bulamamaktan ve çalışmadığı için de elden ayaktan düşmekten korkuyor.

Tom Selleck yandan da eğer düzenli gelir kazandığı bir iş bulamazsa uzun yıllar önce satın aldığı ve arazisinde avokado yetiştirdiği çiftliğinin elinde gitmesinden çekiniyor.

Usta aktörün yakın çevresinden bir kaynak Selleck için “İş ararken çaresiz durumda ve aklına gelen her iyiliği istiyor” dedi.

15 yıldır rol aldığı dizisi zoraki final yapan usta aktör büyük bir boşluğa düşmüş durumda ve söylenenlere göre Hollywood'daki arkadaşlarını arayıp ona iş bulmalarını rica ediyor

Sektördeki eski dostlarının kapısını çalmaya başlayan ve onlardan kendisine iş bulmaları için yardım isteyen Tom Selleck öncelikle Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston ve Courteney Cox'tan ona bir iş bulmaları için ricacı olmuş söylenenlere göre.

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Tom Selleck, Friends dizisinde Courteney Cox'un karakteri Monica Geller'a aşık olan bir adamı oynamıştı ve iki yıldız oyuncuyla da dostluğunu sürdürüyor.

Selleck’in yakınları “Dizideyken hepsi onu çok severdi. Jennifer ve Courteney'nin ona yardım edeceğini umuyor” diyor.

Kaynaklar, 79 yaşındaki Selleck'in Blue Bloods'ta geçirdiği 15 yılın aniden sona ermesinin ardından “sıkıldığını” ve “keyifsiz” olduğunu söyledi.

Tom Selleck'in eğer yakın zamanda bir oyunculuk işi bulamazsa kitap yazmayı ve dizisinin elinden alanlardan intikamını bu yolla almak istediği konuşuluyor

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“O bir işkolik, emekli olamaz. Tom sonunda Blue Bloods'ın geri gelmeyeceğini net bir şekilde anladı, bu yüzden aktif bir şekilde iş bulmaya çalışıyor. Hollywood'da pek çok arkadaşı var ve tüm bağlantılarını kullanıyor” denen usta aktörün cebinde bir planı daha olduğu konuşuluyor…

Söylenenlere göre işsiz kalan ve bu yüzden de büyük sıkıntı yaşayan Tom Selleck bir yandan da bir kitap yazmayı ve kendisine ve ekip arkadaşlarına dizinin yayından kaldırılmasıyla yapılan haksızlıkları böyle anlatmayı düşünüyor.

Tam bir işkolik olan ve çalışmadan duramadığı söylenen Tom Selleck'in dizideki rolü elinden gittiğinden beri kilo aldığı ve sevenlerinin de bu yüzden endişeli olduğu söyleniyor

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Yapım şirketine ve televizyon kanalına çok öfkeli olduğu söylenen usta aktör bu yaştan sonra işsiz kalmasına ve büyük korkular içinde düşmesine neden olanlardan bu kitap yoluyla intikam almayı planlıyor…