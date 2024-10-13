Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Murat Boz sahne aldı

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Festivalin birinci gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede konser veren sevilen sanatçı Murat Boz sahneden inerek binlerce hayranıyla kucaklaştı.

Kentte sevenleriyle buluşan Murat Boz , Diyarbakırlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevgi seliyle karşılaşan Boz , konserin bir bölümünde sahneden inip seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyledi.

Boz , konserde, "Özledim", "Adını Bilen Yazsın", "Geri Dönüş Olsa", "İki Medeni İnsan" gibi isimli sevilen şarkılarını seslendirdi.

Diyarbakır'a ilk defa geldiğini belirten ünlü sanatçı Murat Boz , "Bu benim ayıbım olsun. Aşırı heyecanlıyım. Niye bu kadar geç kaldım bilmiyorum. Hoş geldiniz. Beni bu akşam çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.

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