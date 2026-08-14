Dişlerini fazla fırçaladı, kendini ameliyat odasında buldu

Güncelleme Tarihi:
Tıpkı ünlü yıldız Kelly Ripa'nın başına geldiği gibi.
Kocası Mark Consuelos ile birlikte hazırlayıp sunduğu podcast yayınında bir süre görünmeyince Ripa merak konusu olmuştu.
Consuelos da o sırada karısının diş eti ameliyatı geçirdiğini ve henüz tam olarak iyileşemediğini anlattı.
55 yaşındaki Ripa, Let's Talk off Camera adlı podcast'in ameliyat öncesi kaydedilen bölümünde dişlerini çok fazla fırçaladığını ve bunun diş etlerine zarar verdiğini söyledi.
Konuk sunucu Michelle Buteau'yu ağırladığı programda Ripa, "Çok fazla diş fırçalıyorum. Bu iyi ama aynı zamanda kötü bir alışkanlık" dedi.
Söylediğine göre Ripa, dişlerini çok fazla fırçalayarak diş eti çekilmesine neden oldu. Bu yüzden de bir operasyon geçirmesi gerekti.
Kelly Ripa aslında bu operasyonu beş yıl önce yaptırması gerektiğini ama hep ertelediğini de sözlerine ekledi.
Ripa'nın kocası Mark Consuelos; 27 Temmuz günü yayınlanan programında karısının iyi olduğunu ama doktorların henüz konuşmasına izin vermediğini söylemişti.
Diş sağlığı uzmanlarına göre de çok fazla fırçalamak diş eti çekilmesine neden olabilir. Ayrıca bazı insanlar genetik olarak da diş eti çekilmesine yatkın olabiliyor. Diş eti operasyonundan sonra iyileşme genellikle iki hafta alıyor. Ancak bazı durumlarda daha uzun sürebiliyor.