Dişlerini fazla fırçaladı, kendini ameliyat odasında buldu

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Tıpkı ünlü yıldız Kelly Ripa'nın başına geldiği gibi.

Kocası Mark Consuelos ile birlikte hazırlayıp sunduğu podcast yayınında bir süre görünmeyince Ripa merak konusu olmuştu.

Consuelos da o sırada karısının diş eti ameliyatı geçirdiğini ve henüz tam olarak iyileşemediğini anlattı.

Geçtiğimiz temmuz ayında diş eti ameliyatı geçiren Kelly Ripa, önceden kaydedilen bir podcast yayınında yaşadıklarını anlattı.

55 yaşındaki Ripa, Let's Talk off Camera adlı podcast'in ameliyat öncesi kaydedilen bölümünde dişlerini çok fazla fırçaladığını ve bunun diş etlerine zarar verdiğini söyledi.

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Konuk sunucu Michelle Buteau'yu ağırladığı programda Ripa, "Çok fazla diş fırçalıyorum. Bu iyi ama aynı zamanda kötü bir alışkanlık" dedi.

Söylediğine göre Ripa, dişlerini çok fazla fırçalayarak diş eti çekilmesine neden oldu. Bu yüzden de bir operasyon geçirmesi gerekti.

Buteau, Ripa'ya yaptıracağı operasyonun acı verici göründüğünü söylediğinde Ripa şu itirafta bulundu: "Evet, öyle. Sonrasında da 10 gün boyunca konuşmama izin verilmeyecek."

Kelly Ripa aslında bu operasyonu beş yıl önce yaptırması gerektiğini ama hep ertelediğini de sözlerine ekledi.

Ripa'nın kocası Mark Consuelos; 27 Temmuz günü yayınlanan programında karısının iyi olduğunu ama doktorların henüz konuşmasına izin vermediğini söylemişti.