Dilek Çelebi Tunç'tan 'Doğaçlama Tiyatro'

Haberin Devamı

Sanatçı, 9 yıldır her salı akşamı BKM Mutfak çatısı altında gençleri bir araya getirerek “Doğaçlama Tiyatro Ligi” altında takımlar oluşturup eğitimler veriyor.

Tunç, hem tiyatroya hem de sinema ve dizi sektörüne yeni yetenekler kazandırıyor. Dilek Çelebi Tunç, tiyatro oyunlarının son dönemde seyirci olarak iyi seviyede olduğunu belirtti ve ekledi:

“BKM Mutfak çatısı altında 9 yıldır Tiyatro Ligi düzenliyorum. Her salı akşamı yoğun kalabalığın katılımı ile ligimizi gerçekleştiriyoruz. Gençler tiyatroya ve oyunculuğa çok meraklı. Çok iyi yetenekleri de keşfetme şansımız oluyor.”