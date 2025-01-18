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Dilek Çelebi Tunç'tan 'Doğaçlama Tiyatro'

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#Dilek Çelebi Tunç#Annem Ankara#Doğaçlama Tiyatro Ligi
Dilek Çelebi Tunçtan Doğaçlama Tiyatro
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:28

KANAL D’nin beğeniyle izlenen dizisi “Annem Ankara”da Şükran karakteri ile seyirci karşısına çıkan Dilek Çelebi Tunç, doğaçlama tiyatronun da öncülerinden.

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Sanatçı, 9 yıldır her salı akşamı BKM Mutfak çatısı altında gençleri bir araya getirerek “Doğaçlama Tiyatro Ligi” altında takımlar oluşturup eğitimler veriyor.

Tunç, hem tiyatroya hem de sinema ve dizi sektörüne yeni yetenekler kazandırıyor. Dilek Çelebi Tunç, tiyatro oyunlarının son dönemde seyirci olarak iyi seviyede olduğunu belirtti ve ekledi:

“BKM Mutfak çatısı altında 9 yıldır Tiyatro Ligi düzenliyorum. Her salı akşamı yoğun kalabalığın katılımı ile ligimizi gerçekleştiriyoruz. Gençler tiyatroya ve oyunculuğa çok meraklı. Çok iyi yetenekleri de keşfetme şansımız oluyor.”

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#Dilek Çelebi Tunç#Annem Ankara#Doğaçlama Tiyatro Ligi

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