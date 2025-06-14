Dilan Polat psikiyatri kliniğine yattı

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Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dilan Polat uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır. Ruhsal ve fiziksel iyilik halini korumak, bir birey ve anne olarak yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesini sağlamak amacıyla, kendi iradesiyle bir psikiyatri servisine yatarak tedavi sürecine başlamıştır.İşlemediği suçlar nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetler, profesyonel destek almadan üstesinden gelemeyeceği bir noktaya ulaşmıştır.”

YAŞAMAK İSTİYORUM



Klinikteki odasından sık sık paylaşım yapan Dilan Polat da duygularını şöyle dile getirdi: “Ailece karar verdik bir süre hastanede yatmamın şu an için en doğrusu olacağına. Kötülüğüm için uğraşan insanlar, beni hayattan kopma noktasına kadar getirdi. Ama yine de içimde bir parça umut saklı kaldı. Çocuklarım için, sevdiklerim için ve en çok da kendim için o umut parçasını büyütmek istiyorum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Yaşamak istediğim için, yüklerimle baş edebilmek için kendimi buraya teslim ettim.

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