Dilan Çıtak: Türkiye müziğimi kabul etmiyor

Safra kesesinden ameliyat olan babası İbrahim Tatlıses’le yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, Çağlayan’ın “Babanıza karşı çok sert söylemlerde bulundunuz. ‘Bir daha karşılaşmak istemiyorum’ dediniz’ sözlerine şöyle karşılık verdi:



“Demedim. Bunları kendisinden duydum ama ben söylemedim. Ben hep sağlık, sıhhat diledim ona. İnşallah güzel, sağlıklı bir yaşamı olur.” İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu ortaya çıktıktan sonra birçok kişinin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini belirten şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:



“7-8 sene önce kendisi ‘kızımdır’ diye bir beyanda bulundu. Kendisinin seveni kadar sevmeyeni de çok. Sevmeyenler benimle çalışmaktan vazgeçti. Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra bitti. Halbuki ben Dilan Çıtak olarak çok güzel yolumda gidiyordum.”



ONUN YÜZÜNDEN İŞLERİM DURDU



Sahnelere dönmek istediğini dile getiren Çıtak, “Ben Türkiye’de bir türlü sahneye dönemiyorum. Türkiye beni kabul etmiyor galiba. Türk müziği kabul etmiyor. Ben bir ayda 25 konser verirdim. Aranan bir solisttim. 7-8 sene önce, sahnelerim azalmaya başladı. Bana ‘şu kişi sayesinde sen buralara geldin’ dediler. Halbuki bahsettiğiniz kişi yüzünden işlerim durdu.”