Dilan Çıtak: Şarkı yapmak için evimi sattım

Haberin Devamı

Çıtak, 2023’te yayınladığı “Kasko” şarkısını yapmak için evini sattığını açıkladı:

“Ardından yayınladığım ‘Virane’ de onlardan biridir. İyi klip çektik ama iyi dönüş alamadık. Benim başka dezavantajlarımın olması da etkiliyor. İnsanlar bazen beni desteklemekten kaçınıyor. Bazı televizyon programları şarkılarımı çalmıyor. Sanki ben bu ülkenin vatandaşı değilmişim de dışarıdan biriymişim gibi. Beni özümsemiyor gibi insanlar. Aslında bu sektörün başında olanlar.”

Hevesim kırıldı



Şarkıcı, müzik sektöründe hevesi çok kırıldığını söyledi ve ekledi:

“Ama ben yıkılmam çünkü 2 sene boyunca sahne yapamamak, konserlerimin iptal olması, bana çok şey kaybettirdi. ‘Dilan çok güçlü bir sessin, sen kaybedersen yanarsın’ diyorum. Kim bu gücü benim elimden alacak kadar güçlü yahu. Kendime kızıp güçlenmeye çalışıyorum. Her şeye rağmen pozitifim.” Dilan Çıtak, daha aktif olacağını da dile getirdi: “Artık sus pus Dilan yok. Survivor’da dersimi aldım. Neler uğruna savaştığımı gördüm. Daha aktif bir Dilan var. Her şeye rağmen ayaktayım. Ağladığımı kimse görmeyecek.”