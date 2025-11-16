Dilan Çiçek Deniz'e Kahire’de yoğun ilgi

Haberin Devamı

Gösterim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle festival kapsamında gerçekleşti ve Türk sinemasına gösterilen yoğun ilgiyle karşılandı. Gösterime katılan Dilan Çiçek Deniz, yapımcılık deneyimini şu sözlerle anlattı: “Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bu film benim için çok özel. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor; kadınlarla bir güç birliği yaptık. Bu süreç bize sadece bir film üretmediğimizi, aynı zamanda yeni hikâyelerin doğduğu bir alan açtığımızı hatırlattı.”



Ünlü oyuncuya, gösterimde filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu da eşlik etti. İkili, gösterim sonrası izleyiciyle bir araya gelerek filmi ve yaratım sürecini anlattı; festival takipçileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.