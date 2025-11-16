Dilan Çiçek Deniz'e Kahire’de yoğun ilgi

Güncelleme Tarihi:
Gösterim, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle festival kapsamında gerçekleşti ve Türk sinemasına gösterilen yoğun ilgiyle karşılandı. Gösterime katılan Dilan Çiçek Deniz, yapımcılık deneyimini şu sözlerle anlattı: “Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bu film benim için çok özel. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor; kadınlarla bir güç birliği yaptık. Bu süreç bize sadece bir film üretmediğimizi, aynı zamanda yeni hikâyelerin doğduğu bir alan açtığımızı hatırlattı.”