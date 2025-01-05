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Didem Kınalı: Madonna 1 dolar bahşiş verdi

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#Didem Kınalı#Madonna#İbrahim Tatlıses
Didem Kınalı: Madonna 1 dolar bahşiş verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 16:40

Ünlü oryantal Didem Kınalı, konuk olduğu Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programında şaşırtan açıklamalar yaptı...

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"KONSOMATRİSLİK YAPACAKSIN" DEDİLER

 -Parasal durumu kötü ama iyi bir aile. 11 yaşında çalışmaya başladım. 24 yıl oryantallik yaptım. Bazı mekanlarda konsomatrislikte yapacaksın dediler. 17 yaşımda İbo Show'a başladım.

Didem Kınalı: Madonna 1 dolar bahşiş verdi

ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM

-İbrahim Bey ile bir birlikteliğim kesinlikle olmadı. Fakat iş anlamında seni öldürürüz diye tehditler aldım. Nedenini bilmiyorum. İnsanlar çok kötü. Zaten sende kötüysen ve birilerini basamak olarak kullanırsan ünlü olursun.

 HERKESE KIRGINIM

-Şu anda şarkılık yapmaya çalışıyorum. Herkese kırgınım. Affedersiniz insan besleyeceğinize hayvan besleyin daha iyi. Çok yoruldum. Sahte insanlardan bıktım. Hiç kimseye güvenmiyorum. Kime 'canım' dediysem arkamdan 'canın çıksın' dediler.

Didem Kınalı: Madonna 1 dolar bahşiş verdi

KADINLAR DAHA ÇOK TACİZ EDİYOR

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-Kadınlar daha çok taciz ediyor. Madonna’nın 56. doğum gününde dans ettim. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Kafamı çevirdim ama ikinci kez hamle yaptı. Sanırım dudağımdan öpmesine izin vermediğim için bir dolar bahşiş verdi...

Didem Kınalı: Madonna 1 dolar bahşiş verdi


 

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#Didem Kınalı#Madonna#İbrahim Tatlıses

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