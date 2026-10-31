Devrim Özkan: En sevdiğimiz insanlar Deniz

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1998 doğumlu oyuncu sinema salonunda izlediği ilk filmin 2011 yapımı ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ olduğunu söyledi:



“Sinemada izlediğim ilk film ‘Aşk Tesadüfleri Sever’di. Ve oynadığım ilk sinema filmi de ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ oldu. Mavi’nin hikâyesindeki babaannesi Alzheimer hastası. Benim babaannem de aynı şekilde.”

Özkan, Mavi karakteriyle hayatındaki bir başka ortak noktanın da Deniz ismi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mavi’nin hayatındaki Deniz’lerle benim hayatımdaki Deniz’ler çok fazla. Benim ablamın adı Deniz. Yaptırdığım ilk dövme Deniz. Yani ikimizin de en çok sevdiği insanlar Deniz.”

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş’la aşk yaşıyor.