Devrim Özkan ayrılık sonrası ameliyat oldu

7 ay sonra barıştığı Lucas Torreira ile mutluluğu sadece 14 gün süren ünlü oyuncu, ameliyat olduğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Devrim Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımda, “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2’nci ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere” ifadelerini kullandı.

Barıştıktan sonra Bodrum’da tatil yapan Devrim Özkan ve Lucas Torreira geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi yine bıraktı.