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Derya'nın bayram maratonu

Güncelleme Tarihi:

#Derya Uluğ#Kıbrıs#Bayram Konseri
Deryanın bayram maratonu
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:36

DERYA Uluğ bayramın üçüncü gününde Kıbrıs Merit Park Hotel’de sahne aldı.

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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uluğ, “Hem Harbiye konserim hem de bayramın ilk üç günündeki konser yoğunluğum sebebiyle çifte bayram yaşadım. Temposu yüksek bir bayram geçiriyorum” dedi.

Sanatçı, Harbiye’de 15 kilogram ağırlığındaki inci işlemeli elbisesiyle sahneye uçarak giriş yapması hakkında şunları söyledi:

“O kadar ağır bir elbise ile yukarıdan inmek zordu. Ama güzel olan her şey zordur. Ağır kostümü taşımakta biraz zorlandım. Hızlı hareket ettiğim zaman dengemi bozdu. Kadın sanatçılar, kostümlerle ilgili, erkeklere göre biraz daha eziyet çekebiliyor. Aldığımız yorumlar bütün zahmetlere değdi. Bazen sabahlara kadar kostüm provası yapıyoruz. Hazırlık aşaması çok zahmetli oluyor ama ben giyime özen göstermeyi seviyorum.” 

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Deryanın bayram maratonu

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#Derya Uluğ#Kıbrıs#Bayram Konseri

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