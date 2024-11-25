Derya Uluğ: Sürpriz benim işim

Haberin Devamı

Gecede muhabirlerle de bir araya gelen ünlü şarkıcı, sevgilisi Asil Gök’e doğum gününde piyano hediye etmesiyle ilgili soruya

“Bir piyaniste daha güzel bir hediye alınamazdı bence” yanıtını verdi.

Uluğ, hediye seçimi konusunda iddialı olduğunu söyledi: “Sürpriz benim işim. Sürpriz yapmaktan çok hoşlanırım. Genellikle manevi yönden kıymetli hediyeler seçmeyi tercih ederim.” Şarkıcı, kendisine hediye alıp almadığı sorulunca da “Bazen. Eskiden daha savurgandım, şimdi kendimi ufak ufak ödüllendiriyorum” dedi.