×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Derya Uluğ: Sürpriz benim işim

Güncelleme Tarihi:

#Derya Uluğ#Asil Gök#Konser
Derya Uluğ: Sürpriz benim işim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:26

Derya Uluğ geçen akşam Acapulco Resort Hotel’de sahneye çıktı.

Haberin Devamı

Gecede muhabirlerle de bir araya gelen ünlü şarkıcı, sevgilisi Asil Gök’e doğum gününde piyano hediye etmesiyle ilgili soruya
“Bir piyaniste daha güzel bir hediye alınamazdı bence” yanıtını verdi.

Derya Uluğ: Sürpriz benim işim

Uluğ, hediye seçimi konusunda iddialı olduğunu söyledi: “Sürpriz benim işim. Sürpriz yapmaktan çok hoşlanırım. Genellikle manevi yönden kıymetli hediyeler seçmeyi tercih ederim.” Şarkıcı, kendisine hediye alıp almadığı sorulunca da “Bazen. Eskiden daha savurgandım, şimdi kendimi ufak ufak ödüllendiriyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derya Uluğ#Asil Gök#Konser

BAKMADAN GEÇME!