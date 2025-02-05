Derya Uluğ: O şarkılar hiç benlik değil

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Mağazaları dolaşıp elbise bakan Derya Uluğ, sahne kıyafetlerinin meslektaşı Gülşen ile kıyaslaması hakkında “Kimsenin kıyaslanmasını doğru bulmuyorum. Herkes kendisine yakışanı giyiyor. Kimseye benzememeye özen gösteriyorum” diye konuştu.



Derya Uluğ’a gündem olan Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısı soruldu.

Şarkıyı “Değişik” diye yorumlayan Uluğ, “Bunun hakkında hiç yorum yapmak istemiyorum. Hiç benlik değil. Değişik diyelim. Bunlar da olacak elbette ama çok da konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.