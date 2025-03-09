Deren Talu: Tam bir kitap kurduyum

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Modellik ve oyunculuk yapan Talu, “Keşfetmek istediğin ya da gizli bir yeteneğin olduğunu düşündüğün başka bir alan var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tam bir kitap kurduyum. Edebiyata tutkuyla bağlıyım. Geçen sene 76 kitap okudum. Rus edebiyatı klasiklerini çok seviyorum ve genellikle İngilizce okuyorum. Favorim, Dostoyevski’nin ‘Crime and Punishment’ı (Suç ve Ceza). Ana karakterin suçluluk ve delilik arasında gidip gelen psikolojisini okumak beni çok etkiledi. Türkçe eserler de okumayı seviyorum. Zülfü Livaneli’nin ‘Serenad’ı ve Elif Şafak’ın ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’si en beğendiğim kitaplardan. Bu alanda bir şeyler yapmak çok isterim.”

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Deren Talu , oyunculuk ve modelliğin benzer yanlarını şu sözlerle anlattı:

“Sevdiğiniz işi yapmak çok önemli. Tam bir işkoliğim. Çalıştığım zamanlar çok mutlu oluyorum. Oyunculuk ama biraz daha ağır basıyor. Farklı karakterlere bürünmek ve onların hikâyelerini anlatmak tatmin edici. Modellik de bir tür oyunculuk. Taşıdığınız kıyafetin, stilin ruhuna bürünmek, onu kamera önüne taşımak ve bunu stil sahibi bir şekilde yapmak çok hoşuma gidiyor.”