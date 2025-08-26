Deren Talu: Kardeşim yanlış anlaşıldı

Haberin Devamı

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu önceki gece Bebek’te görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Talu, ailece gittikleri Cannes tatiliyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Biz orada bir sorun yaşadık. Kardeşim Derin bunu ifade etti ama yanlış anlaşıldı. Doğru cümleyi kuramadı. Kurduğu cümleler yanlış anlaşıldı.”

Derin Talu, Cannes’da gittikleri plajda çocuklardan rahatsız olmuş, sosyal medyada paylaştığı videoda “Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden. Çocuklarla kavga ettim. Ayıptır söylemesi çok fazla para verdik buraya, bununla uğraşmak zorunda değilim” demişti.

YORUMLARA GÜLÜYORUM



Deren Talu, kendisi ve kardeşi hakkında sosyal medyada yapılan olumsuz yorumları önemsemediğini söyledi: “Hiçbirine aldırış etmiyorum. Okumuyorum. Denk geldiğim zaman da gülüp geçiyorum.”