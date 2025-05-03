Deren Talu: Kamera önünde büyüdüm

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Talu, ünlü birinin kızı olmanın hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle ifade etti: “Kamera önünde büyüdüm diyebilirim. Bu durumun daha çok avantajı oldu benim için. Mesleğim göz önünde olmayı gerektiriyor, bu yüzden bu açıdan faydalı oldu; ama aynı zamanda büyürken bütün yaptığınız hareketler göz önünde oluyor ve büyütülebiliyor. Bu açıdan, küçük bir dezavantajdan da söz edilebilir. Bu durum beni eleştirilere karşı daha tepkisiz bir hâle getirdi. Bunun da olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum.” Annesiyle ilişkisinden bahseden Talu “Hayatta en yakın olduğum insan. Önemli kararlar alırken ona danışırım. Çok sevecen, akıllı, mükemmel bir anne” dedi.



ESMERALDA OLMAK İSTERDİM



Deren Talu hayalindeki rolleri de açıkladı: “Notre Dame’ın Kamburu çekilse Esmeralda karakterine hayat vermek isterdim ya da ‘Les Miserables’te Fantine. Sylvia Plath’in hayatı çekilse, bu da çok oynamak istediğim bir rol olurdu. O kadar çok var ki.” Özel hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu “Aşk, Deren Talu için ne ifade ediyor” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşk çok güzel bir duygu. Âşık olmayı seviyorum. Aşk bir insanın yanında duvarlarınızı yere indirip tamamen kendiniz olabilmektir bence. Aşk savunmasız olmaktır.”