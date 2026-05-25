Derbi değil Tan konseri

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen turnenin açılışı, hafta sonu İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen konserlerle yapıldı. Stadyumda toplanan binlerce seyirci, Tan Taşçı’nın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnede Başkanlar Orkestrası ve Başkanlar Korosu’nun eşlik ettiği sanatçı, yeni albümünde yer alan şarkıları da ilk kez canlı olarak söyledi.

Uzun aranın ardından konserlerine dönen Taşçı, stadyumu dolduran dinleyicilerinin görüntülerini sosyal medyada “Derbi değil, bildiğiniz Tan konseri” notuyla paylaşarak sevenlerine teşekkür etti.