Derbi değil Tan konseri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 11:22

Tan Taşçı, yeni albümü ‘Sende De Benden Var’ ile aynı adı taşıyan turnesinin ilk iki konserini İzmir’de verdi.

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen turnenin açılışı, hafta sonu İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen konserlerle yapıldı. Stadyumda toplanan binlerce seyirci, Tan Taşçı’nın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnede Başkanlar Orkestrası ve Başkanlar Korosu’nun eşlik ettiği sanatçı, yeni albümünde yer alan şarkıları da ilk kez canlı olarak söyledi.

Uzun aranın ardından konserlerine dönen Taşçı, stadyumu dolduran dinleyicilerinin görüntülerini sosyal medyada “Derbi değil, bildiğiniz Tan konseri” notuyla paylaşarak sevenlerine teşekkür etti.

 

