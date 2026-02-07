Depremzedeleri yalnız bırakmadılar

Haberin Devamı

Oyuncular, katılımcılarla Asi Nehri’ne yürüyüp nehre karanfiller bıraktı. Ogün Kaptanoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, konteyner kentte yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yemek verip erzaklar da dağıttı.

Deniz Çakır, depremzede vatandaşlarla sohbet etti. Oyuncu, bir dernek üyesinin “Kıyameti hiç hayal ettiniz mi?” sorusuna “Etmek istememiştim” cevabını verdi.

Dernek üyesi ise Çakır’a “Bir gün eğer kıyameti hayal etmek isterseniz şunu düşünün. Burası 3 yıl önce kıyameti yaşadı. Burası her şeyi yaşadı” açıklamasını yaptı.