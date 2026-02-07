×
Depremzedeleri yalnız bırakmadılar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 08:26

ARAMA kurtarma derneği ArKed Türkiye’nin kurucusu Ogün Kaptanoğlu ve gönüllü oyuncular Sibel Taşçıoğlu ile Deniz Çakır önceki gün 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen Hatay’daki anma yürüyüşüne katıldı.

Oyuncular, katılımcılarla Asi Nehri’ne yürüyüp nehre karanfiller bıraktı. Ogün Kaptanoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, konteyner kentte yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yemek verip erzaklar da dağıttı.

Deniz Çakır, depremzede vatandaşlarla sohbet etti. Oyuncu, bir dernek üyesinin “Kıyameti hiç hayal ettiniz mi?” sorusuna “Etmek istememiştim” cevabını verdi.

Dernek üyesi ise Çakır’a “Bir gün eğer kıyameti hayal etmek isterseniz şunu düşünün. Burası 3 yıl önce kıyameti yaşadı. Burası her şeyi yaşadı” açıklamasını yaptı.

