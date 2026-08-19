Deniz Seki: Fizik tedaviye başladım

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Şarkıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi: “Gayet iyiyim. Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım.

Mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum.

” Seki, sevenlerinden dua istedi: “Sizlerden tek bir ricam var; dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum.”