×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Deniz Seki: Fizik tedaviye başladım

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Seki#Fizik Tedavi#Omurga Zedelenmesi
Deniz Seki: Fizik tedaviye başladım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 08:01

GEÇEN hafta evinde düşen ve kalça kemiğinde kırık, omurgasında da zedelenme meydana gelen Deniz Seki’nin geçirdiği ameliyatın ardından hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

 Şarkıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi: “Gayet iyiyim. Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım.

Mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum.

” Seki, sevenlerinden dua istedi: “Sizlerden tek bir ricam var; dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Seki#Fizik Tedavi#Omurga Zedelenmesi

BAKMADAN GEÇME!