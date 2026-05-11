Deniz Seki: Çocukluk hayalim gerçekleşti

Deniz Seki: Çocukluk hayalim gerçekleşti
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 08:51

Suat Derviş imzalı “Fosforlu Cevriye” kitabı, “Cevriye” adıyla sahneye taşındı. Müzikalde yer alan Deniz Seki, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı “Fosforlu Cevriye”, “Cevriye” adıyla müzikal oldu.

Müzikal önceki akşam İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda seyirci ile buluştu.

Müzikalin başrolünde Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru yer aldı. Deniz Seki de müzikalin sürpriz ismi oldu. Seki, “Şahane bir müzikal sizi bekliyor. Ben daha çömezim. Çocukluğumdan beri bir müzikalde oynamak hayalimdi. Büyük bir rolüm yok ama renk olacağını düşünüyorum” dedi.

Ali Ersan Duru - Deniz Seki -  Larissa Lara Türközer

İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ

Ali Ersan Duru, müzikal ile ilgili hislerini şöyle dile getirdi: “Deniz Seki’nin bu müzikalde olması bizim için çok önemliydi.” Larissa Lara Türküözer, “Hayallerimizi yaşıyoruz. İyi ki yollarımız birleşti” dedi.

Nevra Serezli, etkinliğe Yonca Evcimik ile izledi. Oyuncu, “1980’deki müzikalde Yonca ile yer almıştım. Şimdi de müzik otoritesi olarak buradayız” dedi.

Halil İbrahim Ceyhan, müzikali sevgilisi Rüya Çoriç ile izledi.
Deniz Seki

