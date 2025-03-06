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Demet Sağıroğlu: Türkiye Zeki Müren’i kabul etti!

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#Demet Sağıroğlu#Zeki Müren#Kayahan
Demet Sağıroğlu: Türkiye Zeki Müren’i kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 08:03

Demet Sağıroğlu, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu. Sağıroğlu, Özdemir Erdoğan’ın “Zeki Müren Türkiye’ye atılmış atom bombasıdır” sözlerine sert tepki gösterdi.

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Sanatçı, Zeki Müren’in Türk halkının hassas noktası olduğunu vurguladı: “Özdemir Erdoğan’dan böyle bir söz asla beklemezdim. Türkan Şoray neyse Zeki Müren de odur. Türkiye onu kabul ettiğine göre sizin de kabul etmeniz gerekiyor, ayrımcılık yapmayın.”

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Kayahan ‘Gidemezsin yetersizsin’ dedi

Demet Sağıroğlu, solo kariyerine adım atmak istediğinde vokalistliğini yaptığı Kayahan’ın önce kendisini bırakmak istemediğini söyledi:

Demet Sağıroğlu: Türkiye Zeki Müren’i kabul etti

Kayahan bana ‘Gidemezsin, yetersizsin’ dedi. İlk sahneme çıktığımda Kayahan mekâna siyah çelenk yolladı. Yıllarca konuşmadık ancak sonrasında barıştık. Kayahan, ‘Gel, sana şarkı vereceğim’ dedi. Normalde 40 bin dolara beste satan Kayahan, bana ücretsiz şarkı verdi.”

 

 

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#Demet Sağıroğlu#Zeki Müren#Kayahan

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