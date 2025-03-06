Demet Sağıroğlu: Türkiye Zeki Müren’i kabul etti!

Haberin Devamı

Sanatçı, Zeki Müren’in Türk halkının hassas noktası olduğunu vurguladı: “Özdemir Erdoğan’dan böyle bir söz asla beklemezdim. Türkan Şoray neyse Zeki Müren de odur. Türkiye onu kabul ettiğine göre sizin de kabul etmeniz gerekiyor, ayrımcılık yapmayın.”

Kayahan ‘Gidemezsin yetersizsin’ dedi

Demet Sağıroğlu, solo kariyerine adım atmak istediğinde vokalistliğini yaptığı Kayahan’ın önce kendisini bırakmak istemediğini söyledi:

“Kayahan bana ‘Gidemezsin, yetersizsin’ dedi. İlk sahneme çıktığımda Kayahan mekâna siyah çelenk yolladı. Yıllarca konuşmadık ancak sonrasında barıştık. Kayahan, ‘Gel, sana şarkı vereceğim’ dedi. Normalde 40 bin dolara beste satan Kayahan, bana ücretsiz şarkı verdi.”